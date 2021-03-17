العثور على الممثلة السورية رائفة الرز مقتولة في شقتها بهولندا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر العثور على الممثلة السورية رائفة الرز "المعروفة فنياً باسم رائفة أحمد" مقتولة في منزلها الحالي بهولندا.



وقال متابع إن الشرطة الهولندية عثرت على جثة الفنانة السورية، في ظروف غامضة غير معلنة حتى الآن.



ونعى عدد من الفنانين الممثلة عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل، ومن بينهم الفنانتان لورا أبو أسعد ويارا صبري.



وتعتبر الفنانة الراحلة من خريجات المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، "دفعة 1991"، حيث كانت زميلة مقاعد الدراسة لكل من أمل عرفة، نضال سيجري، أندريه سكاف وغيرهم.



وأبرز أعمال الفنانة في التلفزيون مسلسلات: "أشياء تشبه الحب" و الجزء الثاني من "أهل الراية" والجزء الثاني من "مسلسل دنيا"، إضافة إلى "مطلوب رجال" و "غزلان في غابة الذئاب" و"كثير من الحب كثير من العنف".