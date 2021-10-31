العاهل السعودي "يشكر" الكويت والبحرين على إجراءاتهما في أزمة تصريحات قرداحي

اتصل الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بكل من أمير الكويت وملك البحرين، وشكرهما على الاجراءات التي اتخذاها ردا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أجرى اتصالا هاتفيا، بأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "أعرب فيه عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي".



بدوره، أكد أمير الكويت، أن "الإجراءات التي اتخذتها بلاده تؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة".





في السياق نفسه، أجرى العاهل السعودي، اتصالا هاتفيا بملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، "عبر فيه عن شكره لما قامت به البحرين من إجراءات"، في أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.



المصدر: وكالة الأنباء السعودية.