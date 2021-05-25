العالم على موعد "القمر الدامي العملاق"

يترقب العالم هذه الأيام ظاهرة فلكية لم تحدث منذ عامين، إذ سيشهد أول خسوف كامل للقمر يتزامن مع اكتماله، في مشهد نادر يطلق عليه "القمر الدامي العملاق".



وسيتمكن سكان المنطقة المطلة على المحيط الهادئ وسكان الشطر الغربي من أميركا الشمالية وأقصى جنوب أمريكا اللاتينية وشرقي آسيا، من مشاهدة القمر "الدامي" مكتملا يوم الأربعاء.



ومن المرتقب أن يستمر الخسوف الكلي قرابة خمسة عشرة دقيقة، مع مرور الأرض مباشرة بين القمر والشمس.



غير أن العرض كاملاً سيستمر خمس ساعات، حيث يغطي ظل الأرض وبشكل تدريجي وجه القمر قبل أن يبدأ في الانحسار.



واللون الأحمر المائل للبرتقالي هو نتيجة شروق الشمس وغروبها في الغلاف الجوي للأرض على سطح القمر في حالة الخسوف.