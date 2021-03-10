الطفل يكلف 2000 ليرة يومياً.. أسعار “الحفاضات” ترتفع 15%

تشهد الأسواق في العاصمة دمشق ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة أسعار حفاضات الأطفال بشكل خاص والتي ارتفعت خلال شهر واحد بنسبة 15 بالمئة.



وفي جولة في أسواق العاصمة دمشق، رصد ارتفاع أسعار الحفاضات، مشيراً إلى أن نسبة المبيعات انخفضت خلال الأسبوع الأول من شهر آذار نظراً للتضخم الكبير وفق ما قاله أصحاب المحال التجارية.



وأشار الباعة، إلى أن البضاعة الموجودة في الأسواق وطنية وترتفع بشكل متواصل من مصادرها الأساسية، مشيرين إلى أن أغلب الموزعين لا تعطي فواتير.



ويبلغ سعر كيلو حفاضات فرط 10 آلاف ليرة سورية بعد أن كان 8500 ليرة سورية قبل شهر، وسعر الوطني ضمن أكياس عدد 12 حفاض 5500 أقل من كيلو ليرة سورية بعد أن كان 4000 ليرة سورية.



في حين يبلغ سعر حفاضات بامبرز المصري 65 ألف ليرة والسعودي 85 ألف ليرة، وهذه النوعية تخضع لأسعار صرف القطع الأجنبي حسب تأكيدات التجار.





وأكد عدد من أهالي العاصمة دمشق أن كل 5 أيام يحتاجون كيلو حفاضات لأولادهم، بمقدار 60 ألف شهرياً، أي تقديراً 2000 ليرة سورية يومياً للولد الواحد، دون حساب أن الولد مريض الذي يحتاج ضعف الكمية.



وأوضح الأهالي، أن البعض منهم يقوم بغسل بعض الحفاضات واستعمالها مرة أخرى كنوع من التقشف بعد التضخم الكبير.



وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي طلبات متزايدة من بعض الأهالي لمساعدتهم في الحصول على مساعدات خاصة بالأطفال من حفاضات وحليب من بعض الجمعيات بعد التضخم الكبير الذي يرافق أسعار مستلزمات الأطفال وتدني المدخول لدى أغلبية سكان دمشق.





اثر برس