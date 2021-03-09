الطب الشرعي : 31 حالة انتحار في العام الحالي.. ولا زيادة عن العام السابق

كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو، أنه تم تسجيل 31 حالة انتحار لأشخاص في البلاد منذ بداية العام الحالي، في حين في العام الماضي من ذات الفترة تم تسجيل 35 حالة انتحار.



وأكد حجو أنّ "سوريا من أخفض معدلات الانتحار في العالم بنسبة لا تتجاوز 1 من كل 100 ألف رغم الحرب عليها وتبعاتها" نافياً ما يشاع على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن زيادة حالات الانتحار.



وبيّن حجو أن عدد المنتحرين من الذكور أكثر من الإناث بحسب الإحصائيات المسجلة لدى الطب الشرعي العام الحالي فبلغ عدد الذكور 24 في حين تم تسجيل انتحار 7 إناث، مشيراً إلى أن 21 منهم انتحروا شنقاً و5 بطلق ناري و2 سقوط من شاهق ومثلهما انتحرا بالسم.



وأشار إلى أنه تم تسجيل انتحار خمسة قاصرين ثلاثة من الذكور واثنتين من الإناث في حين أكبر المنتحرين سناً بلغ عمره 64 عاماً وأصغرهم بلغ من العمر 15 عاماً.



وأوضح حجو أن أكثر المحافظات التي تم تسجيل فيها حالات انتحار هي ريف دمشق بتسجيل 7 حالات بعدها دمشق 6 حالات وحماة 4 وذات العدد في طرطوس.



ولفت حجو إلى انتشار ظاهرة الأخبار الكاذبة عن ضحايا وهميين أو حوادث ملفقة، بهدف جمع الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.