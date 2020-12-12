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الصين تعتبر تقارير "الكيميائي السوري" مبهمة وتحتوي على تناقضات

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "كنغ شوانغ"، إلى إتباع نهج حذر في التعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية السورية.

وقال شوانغ: "يتعين على جميع الأطراف التعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية السورية بانفتاح وشفافية وشمولية واحترام الحقائق والعلوم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.

وذكر في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أنه في السنوات الأخيرة، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عدداً من التقارير حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا.وأثار العديد من الخبراء المستقلين شكوكاً من وجهة نظر فنية وأشاروا إلى تناقضات في هذه التقارير، والتي ينبغي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تخرج بردود مهنية ومقنعة وقائمة على العلم عليها، بحسب الوكالة.

وأضاف أن الصين "تعارض القفز إلى الاستنتاجات أو حتى التسرع في اتخاذ إجراء في ظل وجود العديد من علامات الاستفهام".

وأشار شوانغ إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمن يرفضون ببساطة الاستماع إلى الآراء المتباينة، عاقدين العزم على ممارسة الضغط والإسناد.

ولفت إلى أن أساليب عمل الفريق المعني بالتحقيق وتحديد الهوية الذي مكنت هذه الدول من تشكيله مبهمة، وتقاريره لا تعكس نزاهة سلسلة الأدلة وبالتالي مثيرة للجدل إلى حد كبير، بحسب الوكالة.