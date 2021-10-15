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الصين تضبط أكثر من 80 ألف مشتبه به بارتكاب جرائم متعلقة بالإنترنت

قالت وزارة الأمن العام في الصين إن أجهزة الشرطة ضبطت أكثر من 80 ألف مشتبه به متورطين بأكثر من 37 ألف قضية جرمية متعلقة بالإنترنت، وسط حملة وطنية لتنظيم الفضاء السيبراني هذا العام.

وأضافت الوزارة، أنه تم اعتقال أكثر من 4600 مشتبه به لجمعهم وتبادلهم وإعادة بيع معلومات شخصية بشكل غير قانوني من أجل التربح، وكذلك اعتقال أكثر من 1400 مشتبه به لمشاركتهم في جرائم ابتزاز باستخدام منصات وسائل الإعلام الذاتية.

وبالتعاون مع سلطات التعليم، أغلقت أجهزة الشرطة أيضا 16 موقعا على شبكة الإنترنت توزع مواد مبتذلة تتعلق بقاصرين.

 


المصدر: شينخوا