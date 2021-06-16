الصين تحذر بلجيكا من تدهور العلاقات بينهما بسبب مسألة شينجيانغ

حذرت الصين بلجيكا اليوم من تدهور العلاقات بين البلدين بعد تصويت لجنة في البرلمان البلجيكي على مشروع قرار يتعلق بإقليم شينجيانغ شمال غرب الصين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: “ندعو بلجيكا إلى تصحيح خطئها على الفور” مضيفاً إن “بعض النواب في البرلمان البلجيكي يعمدون إلى نشر أكاذيب ومعلومات غير صحيحة ما يتسبب في إلحاق ضرر جسيم بمصالح الصين وسيادتها”.



وتؤكد الصين بشكل مستمر رفضها لمحاولات التدخل الغربية الصارخة في شؤونها الداخلية مشددة على عزمها حماية سيادتها وأمنها وسلامتها.