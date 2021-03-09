"الصحة" ماراثون يوم الجمعة القادم يعلن انطلاق حملة تحدي أسبوع بلا سكر

ستطلق وزارة الصحة حملة توعية صحية الأسبوع القادم اعتبارا من 12 آذار ولغاية 19 منه تشمل إقامة فعاليات مجتمعية ومحاضرات تثقيفية وتوزيع نشرات ارشادية حول مضار السكر الأبيض على الصحة العامة وضرورة اتباع نمط حياة صحية للوقاية من الأمراض.



مدير المشافي في وزارة الصحة الدكتور أحمد ضميرية أوضح أن الحملة التي تطلقها وزارة الصحة يوم الجمعة القادم تأتي ضمن مشروع صحي طويل المدى يتضمن عدة برامج لعادات غذائية غير صحية يمارسها معظم الناس وستبدأ بأضرار السكر الأبيض وأهمية الابتعاد عنه.



ستنطلق الحملة اعتبارا من يوم الجمعة عبر ماراثون من مقر وزارة الصحة في ساحة النجمة حتى ساحة الأمويين ويشارك به مجموعة من الأطباء والرياضيين وتتضمن عدة نشاطات تهدف لتشجيع الأشخاص على ممارسة الرياضة إضافة الى نشر الرسائل التوعوية والمعلومات الصحية والبروشورات التوعوية.



وأكد الدكتور ضميرية أن معظم المشاكل الصحية تكمن في نوعية الغذاء فالعادات الصحية والغذائية الجيدة هي أبرز أسباب الحياة الصحية الجيدة مشيرا إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على العلاج فقط بل لها الدور الاكبر في التوعية والتثقيف الصحي والوقاية من الأمراض.



وعن كيفية المشاركة بالحملة أوضح الدكتور ضميرية أن الدعوة عامة وتستهدف جميع الفئات العمرية من أطفال ويافعين وشباب ومسنين للتنويه بأضرار السكر الابيض على الصحة العامة مشددا على ضرورة استهداف فئة الأطفال في مثل هذه الحملات لتنشئتهم على عادات صحية ونظام غذائي سليم لتلافي مشاكل البدانة وصحة الفم والاسنان الشائعة عند بعضهم.