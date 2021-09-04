الصحة تطلق حملة تلقيح عامة ضد كورونا لفوق الـ18 الأحد القادم

قال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا إن وزارة الصحة تطلق حملة واسعة لتلقيح المواطنين فوق 18 عاما ضد فيروس كورونا يوم الأحد القادم 5-9-2021 و لغاية الخميس 16-9-2021.



وبين الدكتور حسابا لـ”سانا”، أن الحملة ستتم عبر التسجيل على المنصة الخاصة للقاح ثم التوجه الى المركز دون انتظار رسالة المعلومات المتعارف عليها، إضافة إلى الأشخاص المسجلين ولم تصلهم الرسالة بعد”.

وأشار الدكتور حسابا إلى أن الحملة ستنفذ عبر 200 مركز صحي ومشفى وفرق جوالة متواجدة بنقاط ثابتة في جميع المحافظات.



وبين الدكتور حسابا أنه سيتم تخصيص 19 مركزاً صحيا ومشفى لهذه الحملة في دمشق و 44 في ريفها، لافتا إلى أنه هناك خطة بالزيادة في حال الإقبال الشديد لاستيعاب جميع المواطنين الراغبين بتلقي اللقاح حيث سيتم رصد الإقبال خلال اليوم الأول والثاني من الحملة.



ويستثنى من الحملة وفق الدكتور حسابا الأطفال دون سن 18 والحوامل والمرضعات والأشخاص الذين يعانون من سوابق تحسس للقاح “خلال الجرعة الأولى” وأصحاب المرض المزمن خلال فترة الهجمة الحادة للمرض، لافتا إلى وجود كادر صحي بكل مركز لتقييم الحالة الصحية لكل شخص قبل إعطائه اللقاح.



وشدد الدكتور حسابا على أهمية إطلاق الحملة بالتزامن مع ازدياد عدد الإصابات المسجلة والحالات المراجعة للمشافي والعيادات الخاصة بما يسهم بالتغلب على الفيروس والحد من انتشاره وتخفيف مضاعفاته في حال الإصابة.



وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية عبر ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة وتحقيق التباعد المكاني بقدر المستطاع.



يذكر أن الشخص الذي أنهى جرعات اللقاح يمكنه تلقي شهادة دولية تثبت بأنه مطعم ضد الفيروس عبر التسجيل في منصة الحصول على تلك الشهادة، وفق ما ذكره الدكتور حسابا.