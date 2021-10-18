الصحة تحذر من ذروة الوباء وتؤكد أن المشافي امتلأت بالمرضى

أكد مدير الجاهزية والإسعاف في وزارة الصحة، الدكتور توفيق حسابا، أن سورية تمر اليوم بحالة الذروة بالإصابات بفيروس كورونا، محذرا من أن المشافي امتلأت بالمرضى.



وقال حسابا في تصريح للإعلام الرسمي السوري إن “أعداد المصابين مرشحة للارتفاع”، ملقيا اللوم على “الاستهتار التام من المواطنين بالإجراءات الوقائية وإهمالهم للقاح”.



وأوضح حسابا أن مشافي دمشق وريفها واللاذقية امتلأت عن آخرها بنسبة 100 بالمئة، محذرا من أن معظم المحافظات تتجه في هذا الاتجاه.وأكد الدكتور حسابا أن الفريق الحكومي المعني باجراءات التصدي لفيروس كورونا سيعقد هذا الأسبوع اجتماعاً طارئاً لاتخاذ القرارات المناسبة نظراً لخطورة الوضع.