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الصحة العالمية: سوريا ستتلقى أول شحنة من لقاحات كورونا خلال أسابيع

أعلنت أكجيمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أن دمشق ستتلقى خلال أسابيع أول شحنة من لقاحات كوفيد-19 عبر برنامج "كوفاكس" العالمي.

وأضافت في تصريح لوكالة "رويترز" من دمشق، أن الدفعات الأولى من اللقاح ستشمل مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

وأشارت إلى أن برنامج "كوفاكس" لضمان التوزيع العادل للقاحات يمثل بارقة أمل للبلد الذي دمرته الحرب وتعاني موارده الصحية والمالية من ضغوط بالغة.

وتهدف الحملة الأولى للتطعيم التي قد تبدأ في نهاية أبريل أو مطلع مايو، إلى تطعيم 20 بالمئة من السكان حتى نهاية العام وهو ما يشكل تقريبا 5 ملايين نسمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والشمال الشرقي والشمال الغربي.

وسينشر البرنامج الوطني في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة حيث يعيش 20 مليون نسمة، عشرات الفرق في 76 مستشفى و300 وحدة متنقلة للوصول للمناطق النائية.

السفير السوري لدى موسكو: سوريا تستعد لاستلام لقاح "سبوتنيك V" الروسيوقالت ماجتيموفا إن 336 ألف جرعة سيتم إرسالها لشمال غرب سوريا وهي منطقة غير خاضعة لسيطرة الحكومة عبر شركاء على الحدود عبر معبر غازي عنتاب التركي.

كما سيتم إيصال 90 ألف جرعة أخرى من اللقاحات إلى شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد على أن تصل فرق متنقلة إلى مخيمات تؤوي عشرات الآلاف من النازحين.


وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن شحنة من خمسة آلاف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني كانت أول لقاحات تصل إلى سوريا خارج مبادرة "كوفاكس" تبرعا من الصين للعاملين في الخطوط الأمامية في قطاع الصحة.

 


المصدر: رويترز