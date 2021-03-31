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الصحة العالمية تصدر تقريرها حول منشأ فيروس كورونا

نشرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء تقريرها عن منشأ فيروس كورونا المستجدّ بعد رحلة تقصي إلى الصين ومدينة ووهان التي ظهر فيها الوباء لأول مرة في عام 2019.

وقال تقرير المنظمة الأممية إن "بعثة المنظمة لم تعثر على مصدر الفيروس وسوق هونان ليس المنشأ الأصلي له"، مشيرة إلى أن "جميع الفرضيات لا تزال مفتوحة".

وذكر التقرير الذي صدر في جنيف اليوم، أن مجموعة العمل الوبائية فحصت عن كثب إمكانيات تحديد الحالات السابقة لفيروس كورونا من خلال دراسات مراقبة أمراض الجهاز التنفسي في ووهان الصينية وحولها في أواخر عام 2019، واطلعت على بيانات المراقبة الوطنية والتأكيدات المختبرية لأكثر من 4500 عينة مشروع بحثي من النصف الثاني من عام 2019 مخزنة في مستشفيات مختلفة فى ووهان وبقية مقاطعة هوبى ومقاطعات أخرى.

وأوضح التقرير أن بيانات المراقبة والحالات المبلغ عنها إلى النظام الوطني للإبلاغ عن المرض في الصين خضعت لمراجعة سريرية، ومن خلال 233 مؤسسة صحية في ووهان تمّ تسجيل حوالي 76253 حالة من حالات أمراض الجهاز التنفسي في شهري تشرين أول وتشرين الثاني قبل اندلاع المرض في نهاية عام 2019.

وأكدت بعثة الفريق الدولي أنه بناء على هذه البيانات فمن غير المحتمل أن يكون أي انتقال كبير لعدوى كورونا قد حدث في ووهان خلال هذين الشهرين.

ولفت التقرير إلى أن انتقال العدوى داخل المجتمع الأوسع في كانون أول يمكن يفسر الحالات غير المرتبطة بسوق ووهان والتي، مع الحالات غير مرتبطة بهذا السوق، يمكن أن تشير إلى أن سوق هونان لم يكن المصدر الأصلي، لذا لا يمكن حالياً استخلاص أي استنتاج قاطع حول دور السوق في منشأ التفشي أو كيفية دخول العدوى إلى السوق.