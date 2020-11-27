الصحة العالمية ترجح عودة العالم إلى طبيعته في هذا التوقيت

بعد الإعلان عن عدة لقاحات لوباء كورونا، وصفت أغلبها بالواعدة، أفاد مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان بأنه «سيكون من المحتمل العودة إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا».



كلام "رايان" جاء خلال مقابلة له على قناة "RTE" الإيرلندية، أمس الخميس وقال: «أعتقد أن الحياة كما عرفناها أمر محتمل جداً، لكننا سنضطر للاستمرار بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي».



وأضاف مدير برامج الطوارئ أن «اللقاحات لا تعني صفر كوفيد، وإن ظهور اللقاحات، إضافة إلى إجراءاتنا الحالية، سيسمح لنا بتسوية المنحنى بالفعل، وتفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض».



ودعا إلى تقليص فرص نشر العدوى، وخصوصاً في فترة أعياد الميلاد، مشيراً إلى «ضرورة تفادي التجمعات الكبيرة للناس».



وفي الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية "وبيونتك" الألمانية عن تطوير لقاح جديد ضد فايروس كورونا، أثبت فاعليته بنسبة 95% خلال تجارب المرحلة الأخير، سيطرح بأسعار رخيصة، في حين أعلنت روسيا أيضاُ أن لقاحها أكثر فاعلية ونجاحاً من لقاح "فايزر"، وبأسعار أرخص منه.



ويترقب العالم العودة إلى الجياة الطبيعية بعد طرح لقاح كورونا، والقضاء بشكل كامل على الوباء الذي أصاب الملايين حول العالم وأودى بعشرات آلاف الوفيات.