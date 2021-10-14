الصحة العالمية: الجرعات المعززة تحرم دولاً أخرى من اللقاحات

دعت منظمة الصحة العالمية إلى تبادل لقاحات فيروس كورونا لجعل التغطية الشاملة حقيقة واقعة.



ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن رئيس المنظمة تيدروس ادهانوم غيبريسوس، قال: “نعمل مع قادة العالم لدعم تحديد الأولويات والتخطيط اللازمين لجعل التغطية بنسبة 40% حقيقة واقعة من خلال العمل الجاد والطموح”.



ودعا غيبريسوس الشركات التي تتحكم في توريد لقاحات كوفيد 19 إلى إعطاء الأولوية للإمداد لبرنامج مشاركة اللقاح” كوفاكس” من أجل تلبية أهداف التطعيم.



وكان تيدروس دعا منتصف الشهر الفائت الشركات المصنعة إلى إعطاء الأولوية لمبادرتي “كوفاكس وآفات”، كما دعا البلدان ذات مستويات التغطية العالية إلى التنازل عن اللقاحات التي تنوي مشاركتها على المدى القريب لصالح الدول ذات معدل التطعيم المنخفض والوفاء فوراً بتعهداتها بشأن تقاسم اللقاحات وتسهيل تبادل التكنولوجيا.



من جهة ثانية، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوفيات الأسبوعية جراء جائحة كورونا تواصل التراجع، محذرة من أن اعتماد بعض الدول لجرعات معززة لمواجهة الفيروس تحرم دولاً أخرى من اللقاحات.



يذكر أن عدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم، تجاوز حاجز الـ 200 و19 مليون، وبالمقابل هناك أكثر من 4 ملايين حالة وفاة.