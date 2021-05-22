الصحة.. أكثر من 70 ألف شخص بانتظار تلقي لقاح كورونا

كشف مصدر في وزارة الصحة أن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية لتلقي لقاح كوفيد-19 وصل حتى الآن إلى أكثر من 70 ألف شخص من مختلف المحافظات 27 ألفاً منهم في دمشق.



وحول مخاوف البعض من أخذ اللقاح طمأن المصدر المواطنين بأن “أي مخاوف من قبل أي شخص حول اللقاح غير مبررة لأنه آمن وأي أعراض جانبية محتملة أقل بكثير من خطورة الإصابة واختلاطاتها”.



وبين أنه من الصعب تحديد شدة الإصابة بالفيروس لاختلافها من شخص إلى آخر لذلك فإن أخذ اللقاح يسهم بالحماية الصحية ويخفف سرية المرض موضحة أن مدة وصول الرسالة للمواطن بعد تسجيله على المنصة تختلف من محافظة إلى أخرى بحسب ضغط التسجيل وعدد المراكز المخصصة.



يذكر أن التسجيل على المنصة الإلكترونية مستمر للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الراغبين بأخذ اللقاح لافتا إلى أنه يومياً يتلقى ما يقارب الـ 100 شخص اللقاح بالمراكز المخصصة، و“في حال كان لدى الشخص أي تردد أو شكوك حول اللقاح فبإمكانه استشارة طبيبه الخاص واتخاذ قراره فاللقاح مجاني وغير إجباري”.