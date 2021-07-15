الشركة العامة للأحذية: إجراءات جديدة لزيادة الإنتاج والمبيعات وعقود بقيمة 12 مليار ليرة

تعمل الشركة العامة لصناعة الأحذية على استثمار طاقاتها الفنية والبشرية بهدف تطوير قدراتها الإنتاجية وزيادة كميات الإنتاج وتنفيذ العقود المبرمة مع العديد من الجهات العامة إضافة إلى تزويد السوق المحلية بمنتجاتها من الأحذية ذات الجودة العالية والمواكبة لأذواق المستهلكين.



وتعتمد الإجراءات المتخذة لزيادة الطاقة الإنتاجية في معاملها على العمال المهرة من فنيين وإنتاجيين الذين لهم باع طويل في العمل أدى إلى المحافظة على الآلات واستمرارية عملها إلى اليوم مبيناً أن فنيي الشركة قاموا بصيانة وإصلاح العديد من الآلات الموجودة في معامل الشركة في مصياف والسويداء وتجديدها وتأهيلها ووضعها بالعملية الإنتاجية إضافة إلى تطوير القدرات الإنتاجية من خلال الإعلان عن توريد عدد من الآلات تغني خطوط الإنتاج ومواكبة التطور في صناعة الأحذية.



وكشف حسن عن توقيع الشركة على عدد من العقود مع جهات عامة عدة وصلت قيمتها إلى 12 مليار ليرة سورية لتصنيعها وتوريدها تباعاً إلى تلك الجهات مشيراً إلى أنه ولأول مرة وفي خطوة الأولى من نوعها قامت الشركة بالإعلان عن وكلاء بيع في كل المحافظات السورية بالتوازي مع ضخ كميات من الإنتاج تلبية لحاجات ورغبات الجهات الطالبة إلى جانب التعريف بمنتجات المعامل من خلال المشاركة في المعارض والمهرجانات وحالياً نشارك في مهرجان العاصي بمدينة حماة.



وبين حسن أن تطبيق نظام الحوافز الإنتاجية الجديد في الشركة وربطها بالإنتاج أسهم في زيادته وتعلق العامل بآلته أكثر وذلك إيماناً من إدارة الشركة أن العمال يستحقون كل مبادرة كونهم الركيزة الأساس في استمرارية عمل الشركة وصمود القطاع العام الصناعي.



وبحسب التقرير الإنتاجي والتسويقي للشركة خلال النصف الأول من هذا العام فقد أنتجت الشركة كمية 167 ألف زوج وباعت كمية 150 ألف زوج بقيمة 3.2 مليارات والأرباح المقدرة تجاوزت 500 مليون ليرة إضافة إلى وجود مخازين متحركة يتم تسويقها بشكل يومي بكمية 48365 زوج بقيمة 800 مليون ليرة.