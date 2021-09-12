الشركة العامة لتجفيف البصل تبدأ استلام المحصول من المنتجين

بدأت الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في مدينة سلمية بريف حماة الشرقي استلام محصول البصل من المنتجين بعد توقف لعدة سنوات.



وذكر مدير الشركة المهندس باسل الحموي , أن الشركة بدأت استلام البصل السلموني والقزح من المزارعين المتعاقدين معها من أرياف منطقة سلمية وتجاوزت الكميات المستلمة خلال يومين فقط 70 طنا ما يبشر بموسم جيد مبينا أن خطة الاستلام جاءت بعد تشكيل لجنة مع بداية الموسم لاستلام البصل من المنتجين المتعاقدين مع الشركة بتاريخ الـ 25 من آب الماضي حيث تم بموجبها تحضير خطوط الإنتاج مع تجهيز المراجل البخارية الأساسية في الشركة من قبل الإنشاءات العسكرية إضافة إلى تجهيز المحركات التي تساعد على الإقلاع.



ولفت الحموي إلى أنه كون كمية البصل الموردة من الفلاحين المتعاقدين مع الشركة قليلة نسبيا وغير كافية لتشغيل خطوط الإنتاج بطاقة عالية تم الإعلان عن قبول توريد البصل من المزارعين غير المتعاقدين مع الشركة والموردين ما ساهم في زيادة إقبال المنتجين لتسليم البصل إلى لجنة الاستلام ضمن المواصفات الملائمة لتصنيعه وبالسعر النظامي.



وأوضح مدير الشركة أنه منذ بدء تسويق المحصول الأسبوع الماضي وحتى اليوم فإن الكميات المستلمة جيدة وضمن المواصفات المطلوبة.



