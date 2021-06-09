الشرطة الفرنسية تقبض على شخصين على خلفية صفع رئيسها

على ما يبدو أن حادثة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من قبل أحد الصحفيين، أعادت إلى الذاكرة حادثة جورج بوش، عندما رمى عليه الحذاء الصحفي منتظر الزيدي عام 2008.



وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الشرطة اعتقلت شخصين على خلفية حادث الصفع الذي تعرض له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، خلال جولة له جنوب شرقي فرنسا.



وقالت قناة "BFMTV" الفرنسية، إن «الشرطة وضعت قيد الحجز، الشاب الذي وجه الصفعة لماكرون، إضافة إلى الشاب الذي صور فيديو الحادث».



وتلقى ماكرون صفعة على وجهه من أحد المواطنين خلال زيارته بلدية تاين لارميتاج جنوب شرقي البلاد.



في المقابل، أدانت رئيسة حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) في فرنسا، "مارين لوبان"، تعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لاعتداء جسدي خلال زيارته إلى مقاطعة لادروم جنوب شرقي البلاد.



وكتبت لوبان على صفحتها في "تويتر": «قد يكون النقاش الديمقراطي شرساً إلا أنه لا يتحمل عنفاً جسدياً في أي حال من الأحوال. إنني أدين الاعتداء الجسدي غير المقبول ضد رئيس الجمهورية».