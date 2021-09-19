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الشرطة الأسترالية تقمع احتجاجات وسط تفشّي «دلتا»

سجلت أستراليا 1882 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الوقت الذي تم فيه نشر آلاف من أفراد الشرطة في مدينتَي سيدني وملبورن، لوقف الاحتجاجات المزمعة ضد الإغلاق وإقامة نقاط تفتيش وحواجز.

وتمكن عدة مئات من التجمّع في وسط مدينة ملبورن، وتحدّثت وسائل الإعلام المحلية عن بعض الاعتقالات المبكرة واشتباكات مع الشرطة، مع فرض نحو ألفَي من أفراد الشرطة منطقة حظر بشكل فعليّ. وتم تعليق وسائل النقل العام في المدينة. وفي سيدني تم نشر شرطة فرق مكافحة الشغب ودوريات الطرق السريعة في الشوارع.

وتواجه أستراليا تفشي سلالة «دلتا» من فيروس «كورونا»، منذ منتصف حزيران، مع فرض عمليات إغلاق صارمة منذ أسابيع وحتى الآن، في كل من سيدني وملبورن والعاصمة كانبيرا.

وساعد ارتفاع معدّل الالتزام بأوامر الصحة العامة، على حفاظ أستراليا على عدد الإصابات منخفضاً نسبياً، مع أقل بقليل من 85 ألف إصابة و1145 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.