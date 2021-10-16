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الشرطة الأسترالية تصادر شحنة قياسية من الهيروين

ضبطت الشرطة الأسترالية أكبر شحنة هيروين تم اكتشافها في البلاد حتي الآن وتقدر قيمتها بنحو 140مليون دولار أسترالي (104 ملايين دولار) واعتقلت مواطنا ماليزيا بتهمة جلب هذه المخدرات.

وقالت الشرطة الأسترالية في بيان إنه تم ضبط الشحنة التي تزن 450 كيلوغراما في حاوية شحن بحري من بلاط السيراميك أُرسلت من ماليزيا إلى شركة في ملبورن.
ووجهت للرجل تهمة جلب ومحاولة حيازة كمية تجارية من عقار خاضع للرقابة على الحدود. وقالت الشرطة إن العقوبة القصوى هي السجن المؤبد.

 


المصدر: رويترز