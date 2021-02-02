الشاي على البطاقة الذكية

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بيع مادة الشاي بموجب البطاقة الالكترونية من نوع بيكو سيلاني معبأة بعبوات 400 و600 و1000 غرام بسعر 12000 ليرة سورية للكيلو.



وأوضحت الوزارة في بيان أن الأسرة حتى ثلاثة أشخاص تحصل على 400 غرام والاسرة من أربعة إلى خمسة أفراد على 600 غرام والأسرة اكثر من خمسة أفراد 1000 غرام كل شهرين مشيرة إلى أنه سيتم البيع بدءا من الدورة القادمة بعد انتهاء فترة تمديد بيع المواد المدعومة السكر والرز الخاصة بشهري كانون الأول والثاني.



وكانت الوزارة أعلنت أمس عن تمديد فترة بيع المواد المدعومة “السكر والرز” الخاصة بشهري كانون الأول والثاني التي تباع عبر البطاقة الالكترونية حتى الـ 11 من شباط.