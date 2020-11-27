الشؤون الاجتماعية تصدر بطاقة جريح الوطن

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن إصدار بطاقة جريح الوطن التي تمنح لجرحى الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة ممن تتجاوز نسبة عجزه 40 بالمئة.



وبينت الوزارة وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه سيتم إصدار بطاقة إلكترونية تحمل جميع الميزات والخدمات التي ستقدم للجرحى وسيتم منحها ابتداء من 15-1-2021 على شكل بطاقة “كرتونية” ضمن آليات سهلة ومحددة سيعلن عنها لاحقاً على أن يتم إصدار البطاقة الإلكترونية الدائمة فيما بعد.



وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2019 المتضمن منح بطاقة تكريم تسمى “بطاقة جريح وطن” للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك للفئات التالية: “عسكريو الجيش والقوات المسلحة وعسكريو قوى الأمن الداخلي وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري”.



ويستفيد الحاصل على بطاقة جريح وطن من مزايا وخدمات هي تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه المؤسسات والخدمات بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتخصيص عدد من المقاعد في بعض كليات الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص وفق قواعد وشروط تحدد بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأولوية للقبول في المدن الجامعية والأفضلية للاستفادة من برامج التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الجهات العامة ذات الصلة.



كما يكون للحاصل على البطاقة الأفضلية للاستفادة من البرامج الاستهدافية لسوق العمل وفق معايير تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والإعفاء من جميع الرسوم الجمركية لمستوردات الأجهزة الخاصة حصراً لاستخدامهم الشخصي وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية والإعفاء من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة ومن رسم دخول الأماكن الأثرية والثقافية ومن الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي منح قرضاً من أجلها وتخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لجريح الوطن ومرافق واحد له وفق ما تستدعيه الحاجة من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية وتحدد الشروط بقرار من وزير النقل.