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السيسي يكشف عن أسلحة مصرية متطورة يصنعها الجيش المصري

كشفت صور نشرها المتحدث باسم الرئاسة المصرية، عن أسلحة مصرية متطورة تفقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بأن الرئيس المصري تفقد نماذج مختلفة من المركبات المدرعة التي تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة، طبقا لأحدث نظم التصميم والتصنيع، التي رُوعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات، سواء للقوات المسلحة أو قوات الشرطة المدنية، فضلا عن قدرتها على المناورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية.

واستمع الرئيس المصري إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع، التي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة، بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالميا، وذلك تمهيدا لعرض هذه المركبات في إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021".