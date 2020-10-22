السيسي يعلن من قبرص وقوفه ضد تركيا في سوريا وشرقي المتوسط

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة ثلاثية عقدت اليوم اﻷربعاء بمدينة نيقوسيا جمعت قادة مصر واليونان وقبرص بهدف اﻹعلان عن موقف موحد ضد تركيا شرقي المتوسط.



وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك عقد عقب القمة إن بلاده “ترفض أي وجود أجنبي على الأراضي السورية” في إشارة منه إلى تركيا مطالباً بـ”التصدي للدول التي تدعم وتسلح وتمول الإرهاب” ومشيراً إلى أن “قرارات مجلس الأمن تمثل المرجعية للحل في سوريا”.





وأضاف أنه اتفق مع قادة قبرص واليونان على “ضرورة الرد على السياسات الاستفزازية التي تقوض الاستقرار” شرقي المتوسط في تعقيبه على اتهام كيرياكوس ميتسوتاكيس ‏رئيس وزراء اليونان لتركيا بأنها “تتسبب بمخاطر في شرقي المتوسط”.



واعتبر ميتسوتاكيس أن أنقرة “ترفع حدة التوتر في البحر المتوسط” فيما أكد السيسي أن “القمة الثلاثية مع اليونان وقبرص ناقشت الانتهاكات في منطقة شرق المتوسط والسياسات الاستفزازية والتعدي على سيادة دول الجوار”.



من جهته أكد الرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسيادس” أن “العلاقات الثلاثية بين قبرص ومصر واليونان ليست ضد أي دولة” حيث بحثت القمة “آلية التعاون التي تربط الدول الثلاث”.



يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلق تصريحاً متزامناً مع انعقاد القمة قال فيه إن بلاده ستحارب كل طرف يحاول المساس باستقلالها وأمنها و”ستجعل من لا يتخلون عن أحلامهم بتصفيتها في هذه المنطقة يعيشون المزيد من الكوابيس”.