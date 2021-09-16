السيسي يستقبل الحلبوسي: سننقل خبرتنا التنموية إلى العراق

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،أمس رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.



ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بياناً عبر «فايسبوك»، أورد فيه ما جاء في اللقاء، من تأكيد السيسي لرئيس مجلس النواب العراقي، حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن.





وأفاد البيان بأن، السيسي أكد استعداد مصر الكامل لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق، لمساندة ودعم الحكومة العراقية في جميع جهودها.



وشدد السيسي، بحسب البيان، على الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلاً عن رفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شؤون العراق.





و على الجانب الآخر، قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، عبر «تويتر»، إن الحلبوسي نقل إلى السيسي تحيات الرئيس العراقي برهم صالح والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.



وأعرب عن تطلع العراق لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بخاصة على المستوى البرلماني، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التنمية وبناء مؤسسات الدولة.



وفي هذا السياق، بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والحلبوسي، سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.







وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في تغريدة، أن الجانبين بحثا «تعزيز مُختلف أُطر التعاون الوثيق سواء ثنائياً بين مصر والعراق أو عبر آلية التعاون الثلاثي مع الأردن».



وأفاد بأن «الجانبين تناولا الدور المنوط بالدبلوماسية البرلمانية كمكون رئيسي في تعزيز الأواصر الأخوية والشعبية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين»، مشيراً إلى أهمية «تنسيق المواقف حيال قضايا المنطقة، في إطار العمل على صون الأمن القومي العربي وتدعيم ركائز الاستقرار الإقليمي».