السفينة الانتحارية ومحاولة اغتيال قناة السويس
الرئيس الأسد يترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية
تركيا تعاود قصف مناطق الشمال وتقطع الكهرباء عن ريف الحسكة
إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي(داعش) في بادية تدمر بريف حمص
ميليشيا (قسد) تستولي على منازل قريبة من مهبط لحوامات الاحتلال الأمريكي في الحسكة
الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر بريف درعا الغربي
عملية تبادل جثث في ريف الرقة.. وقسد تستعين مجدداً بـ “حزب العمال الكردستاني”
في رأس العين.. قتلى باشتباكات بين مجموعتين مواليتين لتركيا
بسبب مشادة كلامية… قتلى وجرحى في صفوف الفصائل المسلحة شمال حلب
الفصائل المسلحة تمنع خروج المدنيين من المعابر الإنسانية لليوم الثالث
سوريا بين أقوى 10 جيوش في العالم من ناحية المدرعات القتالية
مذكّرة سرية من رياض سلامة لتطبيق الحصار على سوريا
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: سنطالب الدول الغربية والعربية بفك الحصار عن سوريا
جبهة عين عيسى مضبوطة: موسكو تعزّز جهود التسوية مع «قسد»
القانون رقم (13 )... قانون الأحوال المدنية الجديد

السيد نصر الله: أهمَّ الاستهدافات لسوريا كان من أجل فلسطين والمقاومة

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن “أهمَّ الاستهدافات لسوريا كان من أجل فلسطين والمقاومة”، مشيراً إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض الأنظمة العربية فيها.

وأوضح السيد نصرالله، خلال حفل تأبين الشيخ القاضي أحمد الزين، إنه “بعد مضي عشر سنوات على الأزمة في سوريا بدأت تتكشف يوماً بعد يوم طبيعة الحرب الإرهابية عليها ومن كان يقف خلفها”.

وبين أن “هناك من حاول تحريف المعارك إلى حربٍ مذهبيةٍ وهذا كان الأخطر والأصعب”، مشيراً إلى أن “المتآمرين حاولوا أن يأخذوا ما يحصل إلى فتنةٍ طائفية في سوريا واليمن والعراق ولبنان وغيرها”.

وحول القضية الفلسطينية، شدد الأمين العام لحزب الله على أن “الصمود الفلسطيني هو السّبب في عدم تمرير صفقة القرن واختفائها عن التداول”، مشيراً إلى أن “الصفقة شهدت سقوط أول أضلاعها وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

ولفت إلى أن “الضّلع الثاني لسقوط صفقة القرن هو الوضع الصعب لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو والأزمة الداخلية في الكيان الصهيوني وهو ما تعكسه الإنتخابات”.

وعن الوضع في اليمن، أشار السيد نصر الله إلى أن “هناك حرباً إعلاميةً وسياسيةً على المجاهدين في اليمن من خلال تصوير المشهد بشكلٍ خاطئ والقول بأنّ السعودية تُريد وقف الحرب وأنصار الله يرفضون وقفها”.

واعتبر أنَّ “المبادرات المقدَّمة هي دعوة لحوار تحت ضغط الجوع والمرض، بينما ما يطلبه اليمنيون هو وقفٌ عسكري إنساني للحرب على بلادهم”.

وفي الشأن اللبناني، توجه السيد نصر الله للبنانيين بالقول: “أنَّنا لسنا في مرحلة يأسٍ، بل هناك جهودٌ جادةٌ وجماعيةٌ من أكثر من جهةٍ للتعاون لتذليل العقبات الحكومية”.