السياحة تمنح استمارات تأهيل سياحي لمنشآت من مستويات مختلفة

منحت وزارة السياحة استمارات تأهيل سياحي لمنشآت من مستويات مختلفة في دمشق وريفها وطرطوس وحماة ورخصة إشادة سياحية في حمص خلال الأشهر الماضية تؤمن العديد من فرص العمل لخريجي المعاهد الفندقية والسياحية.



ففي ريف دمشق على الطريق الدولي بمنطقة قارة منحت مديرية السياحة استمارة تأهيل سياحي لمنشأة من مستوى نجمتين “استراحة غنى” بتكلفة استثمارية تقديرية 646 مليون ليرة سورية وبطاقة استيعابية 120 كرسي إطعام و30 طاولة.



ومنحت مديرية سياحة حماة استمارة تأهيل سياحي لمطعم “جار القمر” من مستوى ثلاث نجوم بمساحة طابقية 300 متر مربع وبتكلفة استثمارية 3.500 مليارات وبطاقة استيعابية 176 كرسي إطعام و44 طاولة.

وفي طرطوس منحت مديرية السياحة استمارة تأهيل سياحي على المرسوم رقم 11 لعام 2015 لمجمع شاليهات فندقية ومسبح وخدمات متممة من مستوى 5 نجوم “هوليداي بيتش آموس فلامينغو أفريكانو” جنوب مجمع الرمال الذهبية بطاقة استيعابية 236 سريراً فندقياً و145غرفة و740 كرسي إطعام.



وفي دمشق منحت مديرية السياحة 6 رخص تأهيل سياحية لمنشآت من مستوى نجمتين بتكلفة استثمارية إجمالية 604 ملايين ليرة سورية وبطاقة استيعابية 302 كرسي إطعام خلال شهر أيار الماضي.



وكانت مديرية سياحة حمص منحت خلال أشهر آذار ونيسان وأيار رخصة إشادة سياحية لفندق من مستوى ثلاث نجوم و5 استمارات تأهيل لمنشآت إطعام سياحية من مستوى نجمتين وثلاث نجوم بتكلفة استثمارية 5.5 مليارات ليرة بطاقة استيعابية 405 كراسي.