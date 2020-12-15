السويداء: فرق صحية للتدخل المبكر في إصابات كورونا المنزلية

أكد مدير صحة السويداء، الدكتور نزار مهنا أن فيروس كورونا منتشر في كل أرجاء المحافظة ودون استثناء آخذا طابع الانتشار الأفقي.



ولفت إلى أن مؤشرات المرض تتغير بشكل يومي زيادة أو نقصاناً ودون استقرار ويتضمن ذلك عدد مراجعي الإسعاف الوبائي وعدد المقبولين بحالة متوسطة أو فوق متوسطة أو شديدة وعدد مرضى العنايات وعدد الوفيات وعدد حالات الشفاء والتخرج أي أن المخطط البياني حاليا متعدد الذرى ومتصاعد بشكل خفيف. مهنا قال إنه ومن خلال ترصد الإصابات المنزلية المعتمدة على الأكسجة تبين أن هناك حوالي ٢٦٠ شخصا حول المحافظة يعالجون بالأكسجين المنزلي جميعهم حالتهم متوسطة.



وأضاف مهنا أنه يتم حاليا وبالاشتراك مع منظمة الهلال الأحمر بالسويداء تشكيل فرق صحية وطبية للتدخل المبكر في إصابات المنازل ومتابعتها لتخفيف عدد الحالات المتقدمة من الإصابة والتشخيص المبكر وتخفيف عدد الوفيات مجهولة السبب.





الوطن