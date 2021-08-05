السوريون يستعدون للشتاء القادم بشراء مدافئ تتناسب مع مخصصاتهم من المازوت

أعلنت شركة المحروقات مطلع الشهر الحالي عن فتح باب التسجيل على مادة مازوت التدفئة لموسم الشتاء القادم وبمعدل 50 ليتر للدفعة الأولى، عبر تطبيق “وين” على الهواتف المحمولة .



إعلان شركة المحروقات هذا قابله رد فعل ساخط من قبل السوريين، الذين تفاعلوا معه عبر صفحة “الخدمات الإلكترونية – شركة المحروقات”، ساخرين من الكمية التي تم تحديدها .



أحد المعلقين على صفحة الشركة، “كامل ح”، تهكم قائلاً : “ليش البعزقة سيد راسي .. 25 ليتر بكفو” .



وذكر المواطن “علاء ح” : “هنن عم يفكرو بالمواطن 50 ليتر حقهن 25 ألف .. طيب اذا بدهن يوزعو 100 ليتر .. من اين الموظف بدو يعبي اذا راتبو 70 ألف .. شكرا كتير بصراحة الكن كتير افضال علينا ودائماً عم ندعيلكن” .



كما قال “حسين ط” : “لك مخصصات السنة الماضية ما استلمناها حتى نستلم هي السنة!!”.



الانتقادات التي طالت شركة المحروقات، استدعت توضيحاً من مدير التشغيل والصيانة في الشركة المهندس “عيسى عيسى” والذي أكد في تصريح عبر قناة “السورية” أنه “سيكون هناك دفعات متتالية من المادة لاحقاً، بعد الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى في كافة المحافظات السورية” .



وبين “عيسى” أن قرار توزيع مادة المازوت عبر “تطبيق وين” يهدف إلى “ابعاد تدخل العامل البشري والمحسوبيات في عملية التوزيع، وإيصال المادة إلى مستحقيها بالكمية والسعر والموعد المحدد” .

ولفت “عيسى” إلى أنه في العام الماضي كان يقتصر توزيع المازوت عبر التطبيق في محافظتي دمشق وريفها، إلا أنه في هذا العام ستُطبق في كافة المحافظات .



يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً الشهر الفائت، يقضي برفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة سورية، بعد أن كان سعره 180 ليرة سورية، لتصبح تكلفة الدفعة الأولى والمقررة بـ 50 ليتر ( 25000 ل.س ) بدلاً من ( 9000 ل.س ) .



المصدر: المشهد