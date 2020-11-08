السورية للمخابز: خلال أيام تؤمن المادة لجميع الطلاب بدمشق

معاناة كبيرة يعيشها عدد كبير من طلاب المدن الجامعية بمختلف المحافظات جراء عدم القدرة على تأمين مادة الخبز واضطرار معظمهم إلى شراء الربطة بأسعار كبيرة من خارج المدن وتعرضهم للاستغلال.



وصلت شكاوى تطالب بضرورة التدخل من إدارات جميع المدن الجامعية وتأمين المادة وخاصة في تجمعات المدينة الجامعية بدمشق سواء فيما يخص تجمع الهمك والمزة، وخاصة مع وجود فرن يعمل داخل تجمع المزة.



تواصلنا على الفور مع مدير عام المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع، الذي كشف عن بحث الموضوع بشكل مفصل أمس السبت مع مدير المدينة الجامعية بدمشق مضر العجي، ومشرف الفرن الموجود في المدينة، وتم الاتفاق على إعداد قائمة وإحصائية كاملة تضم أعداد الطلاب ليصار إلى تأمين المادة لتجميع المدينة الجامعية والزراعة والهمك ليصار إلى توفير احتياجاتهم بشكل أولي والكميات التي تزيد توزع على المعتمدين وذلك بهدف تأمين احتياجات الطلاب، على أن يتم ذلك خلال أيام.



وعن واقع المدن الجامعية الأخرى في المحافظات، أكد هزاع جاهزية المؤسسة لتأمين جميع الاحتياجات، مضيفاً إنه بإمكان إدارات المدن مخاطبة مديريات التموين والمعنيين ليصار إلى اعتماد الآلية ذاتها، ليصار إلى إحصاء عدد الطلاب في المدن، وتبعا لذلك يتم تأمين المادة عن طريق المؤسسة وتخصيص كمية خاصة لهم.





الوطن