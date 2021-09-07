السورية للتجارة: يمكن لأي شخص تبديل مخصصات الرز المصابة بالتسوّس

أكد مدير “المؤسسة السورية للتجارة” أحمد نجم، جاهزية المؤسسة لمعالجة أي مشكلة تخص وجود حشرة السوس في الرز الموزع عبر البطاقة الذكية، وأوضح إمكانية الشخص استبدال كامل الكمية المستلمة المصابة بالتسوّس من الصالة نفسها.



وأضاف نجم : أن الرز الذي يوزع حالياً غير مخزّن، ووصل منذ 3 أشهر عن طريق “وزارة الاقتصاد التجارة الخارجية”، نافياً أن يكون مصاب بالحشرات من بلد المنشأ، منوهاً بأنه يجري عليه كامل التحاليل والفحوصات اللازمة.



وأوضح مدير المؤسسة، أن “كل أنواع الحبوب في فترة الصيف تصبح عرضة لتشكل حشرات داخلها، ونتيجة الحرارة العالية تفقس البيوض بداخلها، وهو أمر وارد عند كل من يتعامل بالحبوب، علماً أن المواد معبأة ضمن أكياس تحبس حرارة بشكل أكبر”.



وقبل أيام، اشتكى مواطنون بدمشق وحلب من وجود حشرات في مادة الرز المدعوم الموزعة عبر البطاقة الذكية، في صالات “المؤسسة السورية للتجارة”، علماً أن هذه المشكلة حصلت سابقاً، وكان آخرها في أيلول 2020.



وفي 4 تموز 2021، فتحت “المؤسسة السورية للتجارة” دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية عن شهري أيار وحزيران الماضيين، بعدما زادت سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 ل.س، وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ل.س.



ويحق حالياً لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، لكن المواطنين يشتكون من تأخر وصول رسالة استلام مخصصاتهم.



ميلودي