السورية للتجارة: ندرس طرح مادة الثلج ضمن صالاتنا لكنها تحتاج لظروف خاصة

قال المدير العام لمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن موضوع طرح مادة الثلج بصالات المؤسسة “قيد الدراسة، لكنه بحاجة لشروط خاصة.”



وأضاف نجم “نحن الآن ندرس الموضوع وهذه الدراسة ربما تنتهي بطرح مادة الثلج بالصالات، وربما لا.. كل شيء متوقف على الدراسة ونتائجها”.



وأوضح نجم أن “الأمر بحاجة لتجهيزات مثل البرادات الخاصة بقوالب الثلج التي لا نملكها، وغير ذلك من تجهيزات العمل والإنتاج”.



وحول قدرة معامل المياه المعبئة على تزويد المؤسسة بمادة الثلج أجاب نجم “معامل المياه المعبئة لا تنتج مادة الثلج بل تنتجه معامل خاصة كل شيء حالياً متروك للدراسة وما سينتج عنها”.



يذكر أن زيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي بعموم سوريا جعلت مادة الثلج مادة مطلوبة بشكل كبير بين السوريين كونها الحل الوحيد “لشرب كأس ماء بارد” يساعد في تخفيف حر الصيف، لكن يبقى السؤال الأهم حول مصدر المادة المتاحة بالأسواق من حيث أمانه صحياً للاستهلاك البشري.



الخبر