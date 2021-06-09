السورية للتجارة لم تفتح باب التسجيل لمخصصات “أيار وحزيران” بعد

بين مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم بأن العمل مستمر لتوزيع مخصصات الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتم البدء بالتسجيل على مخصصات شهري أيار وحزيران بعد.



وبعد أن انتشر بالأمس خبر يفيد بأنه سيتم اعتباراً من اليوم 8 حزيران فتح باب التسجيل على مخصصات أيار وحزيران (السكر والرز) بموجب البطاقة الذكية، نفى نجم صحة ذلك مضيفاً: “لم يصدر عن السورية للتجارة أي شيء على الإطلاق”.



وأضاف أنه مازال الوقت مفتوح لتسليم مخصصات أشهر “شباط وأذار ونيسان” ونحاول إيصال المخصصات بشتى الطرق.



وأردف هنا أن هناك مناطق تم فيها تسليم المخصصات بنسبة 99.9، ومناطق مازال العمل فيها مستمر لتسليم المخصصات منها منطقة الغاب حيث أرسلنا سيارات لتقوم بعملية التوزيع



أما سبب هذا التأخير بالتوزيع، أشار إلى أن هناك مجموعة عوامل، فهناك أشخاص تصلهم رسالة ويتأخرون بالاستلام، أو يكون هناك خطأ من قبل المستخدم بتحديد الصالة.



وتابع نجم: خلال اليومين الماضيين حاولنا تغطية النقص في منطقة الغاب بالدرجة الأولى حيث أرسلنا سيارات من طرطوس واللاذقية تساعد في التوزيع بالريف الغربي لمحافظة حماة.



وحول ما أثير عن إمكانية كل من لم يستلم مخصصاته أن يتجه لأي صالة ويستلم مخصصاته، أوضح نجم هنا أنه تم فتح بطاقة “الماستر” بهذه الحالة موضحاً: “يتم اتباع نظام الماستر في المناطق التي تشير الإحصائيات فيها إلى أن التوزيع قليل، ويستطيع حامل البطاقة الذكية الحصول على مخصصاته حتى في حال لم تصله رسالة”.



بخصوص مادة الزيت وغيابها عن صالات السورية للتجارة، أكد نجم أن أي كمية تصل سيتم بتوزيعها لكن لم يصل شيء حتى اليوم فهناك عقود مبرمة لم يتم تنفيذها بعد.



اثر برس