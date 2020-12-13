السورية للتجارة تواصل استجرار الحمضيات من الفلاحين بريف اللاذقية

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة أنها تواصل استجرار الحمضيات من الفلاحين مباشرة في مزارعهم بمحافظة اللاذقية وتسويقها في صالاتها ومنافذ البيع الخاصة بها في المحافظات حيث سيرت اليوم قافلة من 10 شاحنات محملة بنحو 109 أطنان بأصناف مختلفة من المادة بعد توضيبها في مركز الفرز العائد لها.



مدير عام المؤسسة أحمد نجم أشار خلال تسيير القافلة على مدخل مدينة اللاذقية إلى أن المؤسسة مستمرة باستجرار الحمضيات من المزارعين بشكل يومي ضمن الجهود الحكومية لتخفيف التكاليف عنهم، مبيناً أن القافلة سيتم توجيهها إلى محافظات المنطقة الجنوبية وحمص.



وأوضح نجم أن الغاية الأساسية هي سحب أكبر كمية من الحمضيات وتسويقها بأقل التكاليف بالنسبة للفلاحين.