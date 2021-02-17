السورية للتجارة تنفي استبدالها زيت دوار الشمس بزيت القطن في صالاتها

نفى مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم ما يتم تداوله حول استبدال مادة زيت دوار الشمس بزيت بذار القطن الذي يتم إنتاجه حالياً في حلب وحماة.



وأوضح نجم أنه “يوجد عقد بين السورية للتجارة وبين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لاستجرار كمية الزيوت التي يتم تصنيعها وهو اتفاق قديم وليس جديد.”



وأضاف نجم “أنه لا يوجد موعد محدد لطرح الزيت”، مشيراً إلى أنه “عندما يتوفر الزيت لدى مؤسسة الصناعات الغذائية سيتم استجراره وطرحه عبر منافذ البيع وصالات السورية للتجارة.”



وردا على سؤال إن كان سيتم طرح الزيت عن طريق البطاقة الذكية أوضح نجم ” أن موضوع طرح الزيت عبر البطاقة الذكية يعود إلى الكميات المتوفرة إذا كانت كافية للبطاقات أم غير كافية”.



وكانت المؤسسة السورية للتجارة طرحت مادة زيت دوار الشمس في جميع صالاتها ومنافذ بيعها بسعر 2900 لليتر الواحد، حيث كانت مخصصات كل أسرة ليترين فقط مهما كان عدد أفرادها عن شهرين وبموجب البطاقة الذكية، علما أن ألاف العوائل لم يصلها “الدور” للحصول عليه.







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