السورية للتجارة تمدد فترة بيع “السكر والرز” أسبوعاً آخر

مددت المؤسسة السورية للتجارة للمرة الثانية فترة بيع المواد المدعومة “السكر والرز” الخاصة بأشهر “شباط وآذار ونيسان” إلى الـ 7 من حزيران القادم بما فيها أيام العطل.

ويأتي التمديد بهدف وصول المواد إلى كل المواطنين وحصولهم على كامل مستحقاتهم.



وكانت المؤسسة مددت فترة بيع المواد المدعومة الخاصة بالأشهر المذكورة أعلاه أول مرة إلى نهاية الشهر الجاري بعد أن بدأت التوزيع منذ منتصف شباط الماضي.



يشار إلى أن مدير فرع دمشق للسورية للتجارة طلال حمود أكد في وقت سابق من الشهر الحالي أن المواد المدعومة من (الرز والسكر) متوفرة بكميات كبيرة.