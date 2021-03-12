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السورية للتجارة تفتح باب التقسيط للموظفين من دون فوائد أو كفيل

كشفَ مدير عام مؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم  عن “فتح باب التقسيط لكل عامل دون كفيل ودون فوائد على كافة المواد الموجودة في صالات السورية للتجارة بسقف 300 ألف ليرة”.

وقال نجم: سنقوم ببيع كافة المواد بالتقسيط للعاملين بالدولة بمناسبة حلول أعياد آذار وعيد الأم، وستكون مدة التقسيط 12 شهراَ، وعلى كل فرع في المحافظات تحديد مركز أو أكثر معتمد بالتقسيط مع تسمية محاسب.

وأضاف: الشريحة المستهدفة هي العاملين والعقود السنوية غير المنتهية عقودهم خلال فترة التقسيط، وضمن آلية تطبيق القرار سترسل القوائم من الجهات العامة بأسماء العاملين الراغبين بالاستفادة من التقسيط.

وقال مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية شادي دلالة : كافة صالات المحافظة اعتمدت للتقسيط، لكن صالة أفاميا ستكون أكثر تخديماَ للمواطنين، بسبب مساحتها الكبيرة وغناها بالمواد التموينية والألبسة والقرطاسية والكهربائيات.

يذكر أنه تقبل طلبات التقديم على التقسيط من 10 أذار لغاية 10 أيار.

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