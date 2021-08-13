السورية للتجارة تفتح باب التقسيط للقرطاسية والألبسة المدرسية للعاملين في الدولة

أصدرت المؤسسة السورية للتجارة تعليمات البيع بالتقسيط للقرطاسية والألبسة المدرسية والحقائب للعاملين بالدولة بمناسبة قرب بدء العام الدراسي.



وأوضحت المؤسسة في تعليماتها “أن الشريحة المستهدفة من التقسيط هم العاملون الدائمون بالدولة والعاملون بعقود سنوية غير منتهية خلال فترة التقسيط،” مشيرة إلى أن “المواد المعروضة للتقسيط هي القرطاسية والألبسة المدرسية والحقائب.”



“وبينت المؤسسة أن سقف التقسيط هو 200 ألف ليرة لكل عامل دون فوائد على أن يسددها خلال 12 شهراً اعتباراً من الشهر الذي يلي محضر الاستلام “.



ولفتت المؤسسة إلى أن طلبات التقسيط تقبل اعتباراً من يوم الأحد القادم وحتى الـ 15 من تشرين الأول المقبل



وأشارت المؤسسة إلى أن الجهات العامة ترسل القوائم بأسماء العاملين الراغبين بالتقسيط مع الرقم الوطني وتعهد من محاسب الإدارة وأمر الصرف بتسديد الأقساط في مواعيدها وعلى مسؤوليتهم.