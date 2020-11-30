السورية للتجارة تحدد أربع صالات لتوزيع السكر والرز لمن لم تصله رسالة إلكترونية

وضع فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية أربع صالات موزعة على مراكز مناطق المحافظة لبيع مادتي السكر والرز المقننتين لمن لم تصله رسالة إلكترونية باستلام المادتين.



وأكد مدير فرع المؤسسة شادي دلالة أن الفرع تمكن من تغطية جميع مناطق المحافظة وتوزيع المادتين سواء عبر مراكز ومنافذ البيع التابعة للفرع أم من خلال السيارات الجوالة التي تم تسييرها إلى أحياء المدينة والقرى البعيدة والمتضررة من الحرائق والتي لا يوجد فيها منافذ بيع.