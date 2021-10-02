السورية للتجارة بدمشق تشتري الخضار من الفلاحين دون وسيط

في إطار خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين الخضر والفواكه للمواطن ومن الفلاح مباشرة ومن دون وسيط بما يضمن المصلحة العامه للجميع وتخفيض التكاليف ومنع الاحتكار ستقوم المؤسسة السورية للتجارة بالشراء المباشر بدءاً من اليوم السبت ٢/١٠/٢٠٢١ تليها عملية فرز الخضر والفواكه إلى أنخاب، كل حسب سعره وبيعها ضمن الصالات بأسعار التكلفة.



تؤكد وزراة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القيام بواجبها وستبدأ بدمشق على أن تليها كل المحافظات لتشمل كامل الجغرافيا السورية.