السورية للتأمين حصلت على إيرادات 1.4 مليار ليرة ودفعت تعويضات بـ141 مليوناً

كشف مدير فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين في اللاذقية فؤاد ناصر، عن نشاط الفرع خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى تحقيق إيرادات بلغت 1.4 مليار ليرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أنها تشمل كل المنتجات التأمينية ما عدا التأمين الصحي لأنه مركزي.



وأوضح مدير فرع السورية للتأمين أن الإيرادات شهدت زيادة 740.7 مليون ليرة عن النصف الأول من العام الماضي، بما يوازي زيادة في عدد العقود بلغ 9242 عقداً، نظراً لتقديم تسهيلات ومزايا جديدة للمؤمنين وتبسيط الإجراءات في الإنتاج والتعويض ومتابعة وحل الشكاوى الواردة والناتجة بمعظمها عن عدم معرفة المؤمن له بشروط وتغطيات العقد الذي يحمله من خلال التواصل المباشر والندوات التوعوية.



وأضاف: إن قيمة التعويضات المسددة لمستحقيها عن حوادث كل المنتجات التأمينية بلغت 124 مليون ليرة من معالجة 263 ملفاً، بزيادة 38 مليوناً عن الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن سبب زيادة التعويضات يعود لارتفاع أسعار القطع التبديلية وأجور اليد العامة وزيادة مبالغ التعويضات الجسدية والمادية عقدياً.



وبيّن أن مزايا تعويض الوفاة الجديدة تتضمن الدفع الكامل للتعويض وفقاً لسقف التعويض بالعقد الإلزامي موضوع الحادث، ومن دون توزيع للمسؤولية وذلك للورثة الشرعيين للمتوفى نتيجة لحادث دهس/الوفاة أثناء قطع الطريق أو الركوب على دراجة هوائية أو كهربائية أو لركوب سيارة مؤمنة متدهورة، مشيراً إلى أن هذه الميزة – أي من دون توزيع المسؤولية- غير موجودة أمام القضاء، اما باقي الحالات فيتم التعويض وفقاً للمسؤولية، مبيناً أن قيمة تعويض الوفاة وفق العقود الحالية هو 2.5 مليون ليرة.



وفيما يخص تسهيلات تعويض الأضرار الجسدية، ذكر ناصر أنه يدفع كاملاً وفقط وفقاً لسقف التعويض بالعقد الإلزامي موضوع الحادث للراكب بالمركبة المؤمنة المتدهورة «سيارة، باص، ميكروباص، دراجة نارية»، وذلك بعد إغلاق تقرير الطبابة الشرعية وتحديد نسب العجز والتعطل واعتماد فواتير العلاج.



وباقي الحالات توزع فيها المسؤولية ويتم التعويض على أساسها، مشيراً إلى أن قيمة تعويض الأضرار الجسدية وفق العقود الحالية، 2.5 مليون ليرة.



وحول مزايا تعويض الأضرار المادية للمركبة المؤمنة إلزامياً في حال الاصطدام مع مركبة مؤمنة أخرى، ذكر ناصر أنه يتم الدفع حسب المسؤولية، لافتاً إلى أن القيمة بالعقود الحالية 3 ملايين ليرة.