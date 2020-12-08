السورية للاتصالات توضح آلية توزيع خدمة الفايبر نت

بينت الشركة السورية للاتصالات أن توزيع خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية “الفايبر نت” يتم وفق خطة الطلب المتوقع عليها بعد دراسات وإحصائيات تسويقية معينة تقوم بها الشركة استناداً إلى بيانات محددة مشيرة إلى أن المناطق المنظمة والمستقرة يكون حجم الطلب فيها مستقراً ما ينعكس على استمرارية توافر الخدمة وفق الخطط الموضوعة.



وأوضحت الشركة , أن تأمين خدمة الإنترنت عبر الفايبر نت سواء التي تصل إلى مداخل المباني “FTTB” أو تلك التي تصل إلى المنازل “FTTH” يهدف إلى تلبية احتياجات جميع الشرائح وأهمها رجال الأعمال والشركات مبينة أن الخدمة متوافرة حالياً وفق خيارين تحديد شوارع معينة لتأمين الخدمة حيث تتحمل الشركة نفقات البنى التحتية حتى منزل المشترك وبذلك يتحمل المشترك فقط تكلفة الراوتر وأجور التركيب والاشتراك بالخدمة وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع ويتم حالياً تحديد مناطق المرحلة الثانية منه.



وأشارت الشركة إلى أن الخيار الآخر المتوافر لديها في حال وجود حاجة حقيقية للحصول على الخدمة المذكورة خارج المناطق المحددة لتقديم الخدمة هو إمكانية تقديم طلب للحصول على الخدمة على أن تتحمل الشركة المقدمة للطلب كل أجور البنى التحتية اللازمة للخدمة ويتم تحديد هذه النفقات بعد دراسة خاصة لكل شركة على حدة.



وحول رفع أسعار خدمة “الفايبر نت” لفتت الشركة إلى أن دراسة تعديل الأسعار مرتبطة بتكاليف تأمين الخدمة ولا يتم تعديل أجور أي خدمة طالما أن تكلفة تقديمها لم تتغير موضحة أنه بخصوص السماح للقطاع الخاص ببيع الأجهزة الخاصة بالخدمة فإنه لا يوجد أي مانع قانوني لذلك شريطة توافق هذه الأجهزة مع تجهيزاتها.