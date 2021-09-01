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السورية للاتصالات تعدل أجور الدقائق الدجولية

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن تعديل تعرفة الدقائق الدولية الصادرة عن الشركة وفق شرائح جديدة اعتباراً من اليوم الأربعاء.
وبين مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات المهندس أيهم دلول أن خدمة الاتصالات الدولية التي تقدمها الشركة تتم بالاتفاق مع شركات تمرير الحركة الدولية خارج سورية وأجور الدقائق بالقطع الأجنبي.
وأوضح دلول أن السورية للاتصالات تقوم بتحصيل أجور المكالمات الدولية من زبائنها بالليرة السورية وتسدد تكاليف تأمين الخدمة وتكاليف التشغيل والصيانة بالقطع الأجنبي

وأشار دلول إلى أن الشركة تضطر من حين لآخر إلى تعديل أجور المكالمات الدولية بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مع الأخذ بعين الاعتبار تغيرات سعر الصرف الرسمي للقطع الأجنبي لدى مصرف سورية المركزي

وأكد دلول أن الهدف من تعديل الأسعار ليس تحقيق أي أرباح إضافية بل من أجل المحافظة على استمرارية الخدمة وتغطية التكاليف الإضافية التي نتجت عن تغيرات سعر الصرف