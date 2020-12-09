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السودان يلغي قراراً سابقاً يعفي السوريين من الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول البلاد

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً يلزم المواطنين السوريين بضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول الأراضي السودانية، لاغياً قراراً جمهورياً سابقاً أعفى السوريين من تأشيرة الدخول.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن الداخلية السودانية، نشرته عبر حسابها على تويتر، اليوم الأربعاء: “أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارا بالرقم 520 لسنة 2020، يلغي بموجبه القرار الجمهوري رقم 179 لسنة 2001، الذي يقضي بإعفاء تأشيرة الدخول للسوريين”.

ووجه وزير الداخلية السوداني، الفريق أول الطريفي إدريس دفع الله، حسب البيان، “الجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لجعل القرار موضع التنفيذ”.

ووفقاً لقرار رئيس المجلس السيادي، يتوجب على السوريين الحصول على تأشيرة دخول مسبقة لدخول السودان عبر القنوات الرسمية (السفارات والقنصليات السودانية).

وكان الرئيس السوداني السابق، عمر البشير قد أصدر، في عام 2001، قراراً جمهورياً أعفي بموجبه السوريين من تأشيرة الدخول إلى السودان.

ووفقاً لموقع “Passport Index” المتخصص بدراسة قوة جوازات السفر حول العالم، فإن السودان كان من الدول التي يمكن للسوريين دخولها بدون فيزا.