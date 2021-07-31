السودان يحذّر مواطنيه من ارتفاع منسوب مياه النيل على حدود إثيوبيا

حذّرت السلطات السودانية مواطنيها من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل في المنطقة المتاخمة للحدود الإثيوبية.



وأصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، بياناً صحافياً الجمعة، دعت فية المواطنين إلى «اتخاذ التحوّطات اللازمة جراء ارتفاع منسوب المياه في النيل الأزرق (بسبب الأمطار الخريفية) عند محطة الديم على الحدود مع إثيوبيا، إلى 590 مليون متر مكعب، مقترباً من إيراد الفيضان الذي يعادل 601 مليون متر مكعب».



وأوضح أن «معدل تصريف المياه خلف سدَّي الروصيرص، وسنار السودانيين قرب الحدود مع إثيوبيا بلغ حوالى 500 مليون متر مكعب».​​​​​​​



والجمعة الماضي، أعلنت السلطات السودانية، حالة الطوارئ في منطقة سد مروي، شمالي البلاد، تحسباً لحدوث فيضان، عقب وصول كميات كبيرة «فوق المتوقّعة» من المياه إلى بحيرة السد.



ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من حزيران، ويستمر حتى تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنوياً فيضانات وسيولاً واسعة.