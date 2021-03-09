الطيران الحربي يمسح البادية الشرقية حتى الحدود العراقية
42 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق تعبر إلى العراق
استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.. انفجار لغم بسيارتين
الجيش يواصل تمشيط البادية
قسد تشن حملة التجنيد الإجباري
إصابة أطفال بجروح بانفجار عبوة ناسفة في درعا
بلجيكا تطالب باستعادة أطفال محتجزين في مخيم الهول شرق سوريا
الدفاع الروسية: المسلحون يواصلون خرق اتفاق خفض التصعيد في إدلب
صحيفة: دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من إقاماتهم وتطالبهم بالعودة إلى بلدهم
الولايات المتحدة تعتزم نشر نظام دفاع جوي من طراز “أفنجر” في سوريا والعراق
شركات روسية بدأت بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا
مخيم الهول.. عشرات القتلى من مطلع العام الحالي
أهالي "البصيرة" في ريف دير الزور يقتحمون بلدية تابعة لـ "الإدارة الذاتية"
بعد عام واحد.. استهداف جديد لقاعدة “عين الأسد” في العراق
تركيا تخنق الفرات.. انخفاض قياسي في منسوب النهر باتجاه سوريا يصل حد الجفاف

السودان يتخوف من التعبئة الثانية لسد النهضة.. ويحتسب لهذا الأمر!

أعلن وكيل وزارة الري والموارد المائية السودانية "ضو البيت عبدالرحمن" أن وزارته تتحسب لكل السيناريوهات المحتملة جراء التعبئة الأحادية من قبل إثيوبيا لسد النهضة في تموز المقبل.

وأكد "عبدالرحمن" أن «استعدادات بلاده تشمل إدخال تعديلات في نظم تفريغ وتعبئة خزاني الروصيرص وجبل الأولياء، للحد من الآثار السلبية المتوقعة».

ولفت إلى أن كميات المياه الواردة من نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض، ستنخفض خلال الفترة من نيسان حتى نهاية أيلول، وبالتالي انخفاض مناسيب المياه على النيل وفروعه الرئيسية، يؤدي لتقليص المساحات المروية، كما يؤثر ذلك على محطات مياه الشرب.

من جهتها، جددت الرئيسة الإثيوبية "سَهلي وورك زودي" التزام بلادها بإيجاد حلّ يفيد الأطراف المعنية بسدّ النهضة، وذلك في إطار الحلول الأفريقية لمشاكل القارة.

وتبنى السودان مقترح الوساطة الرباعية التي تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أعلن عقب مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، مساندة مصر لمقترح السودان.

أما المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية "دينا مفتي" قال إن «بلاده ترفض تدويل ملف سد النهضة ولا تقبل غير رعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات بشأنه، وأكد أن المرجعية المتعلقة بملف السد هي اتفاقية إعلان المبادئ».

يشار إلى أن السودان  كان قد قال إن «الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار متر مكعب يشكل خطراً على سدوده بالنيل الأزرق ويهدد حياة 20 مليون سوداني يقطنون على الضفاف».