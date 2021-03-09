السودان يتخوف من التعبئة الثانية لسد النهضة.. ويحتسب لهذا الأمر!

أعلن وكيل وزارة الري والموارد المائية السودانية "ضو البيت عبدالرحمن" أن وزارته تتحسب لكل السيناريوهات المحتملة جراء التعبئة الأحادية من قبل إثيوبيا لسد النهضة في تموز المقبل.



وأكد "عبدالرحمن" أن «استعدادات بلاده تشمل إدخال تعديلات في نظم تفريغ وتعبئة خزاني الروصيرص وجبل الأولياء، للحد من الآثار السلبية المتوقعة».



ولفت إلى أن كميات المياه الواردة من نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض، ستنخفض خلال الفترة من نيسان حتى نهاية أيلول، وبالتالي انخفاض مناسيب المياه على النيل وفروعه الرئيسية، يؤدي لتقليص المساحات المروية، كما يؤثر ذلك على محطات مياه الشرب.



من جهتها، جددت الرئيسة الإثيوبية "سَهلي وورك زودي" التزام بلادها بإيجاد حلّ يفيد الأطراف المعنية بسدّ النهضة، وذلك في إطار الحلول الأفريقية لمشاكل القارة.



وتبنى السودان مقترح الوساطة الرباعية التي تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.



وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أعلن عقب مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، مساندة مصر لمقترح السودان.



أما المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية "دينا مفتي" قال إن «بلاده ترفض تدويل ملف سد النهضة ولا تقبل غير رعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات بشأنه، وأكد أن المرجعية المتعلقة بملف السد هي اتفاقية إعلان المبادئ».



يشار إلى أن السودان كان قد قال إن «الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار متر مكعب يشكل خطراً على سدوده بالنيل الأزرق ويهدد حياة 20 مليون سوداني يقطنون على الضفاف».