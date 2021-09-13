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السماح لطلاب الثالث الثانوي النظامي بتغيير فرعهم

أصدرت وزارة التربية قرارين سمحت بموجبهما لطلاب الثالث الثانوي النظامي بتغيير الفرع في الصف نفسه وقبول الطلاب من مواليد عام 2008 في الصف الأول الثانوي العام.

وجاء في قرار للوزارة، أنها سمحت لطلاب الصف الثالث الثانوي النظامي وخلال الشهر الأول من العام الدراسي 2021-2022 فقط بتغيير الفرع في الصف نفسه عن طريق مديريات التربية.

كما سمحت الوزارة في قرار آخر لمديراتها في المحافظات بقبول الطلاب من مواليد 2008 في الصف الأول الثانوي العام مشددة على ضرورة إحالة الحالات التي تخالف تعليمات القيد والقبول في مرحلة التعليم الأساسي إلى دائرة الرقابة الداخلية لمعاقبة المسؤولين عن تسجيلها.