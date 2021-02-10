الخارجية الأمريكية تمتنع عن تبني قرار الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري
«داعش» يصعّد عملياته شرقاً: حراك أمني داخل مخيّمات المعتقلين
"البنتاغون" يحدد هدف وجود قواته في سوريا بظل إدارة بايدن
قوات الاحتلال الأمريكي تدخل رتلا عسكرياً إلى قواعدها في سورية
ثالث حادثة قتل خلال أسبوع في مخيم الهول شمالي الحسكة
قسد تحول “الدراجات النارية” إلى عدو.. ارتزاق جديد وتبرير للفشل
تسوية جديدة في السويداء.. هذا ما تشمله
عمليات للجيش في البادية: ممنوعٌ قطع طريق دمشق ــ دير الزور
توتر أمني في كناكر عقب اغتيال قيادي سابق
معلومات عن العثور على رفاة عالم الآثار السوري خالد الأسعد بانتظار التأكيد
تقرير أممي: “تحرير الشام” تكسب مليون دولار شهرياً من تجارة الوقود
مقتل وجرح العشرات من ميليشيا "التركستاني" بريف حماة
غارات جوية على مواقع داعش في البادية
وزير النفط : خسائر القطاع النفطي أكثر من 91 مليار دولار
عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية ودفاعاتنا الجوية تتصدى له

السماح بدخول اللبنانيين من سورية في الـ10 و الـ17 من الشهر الجاري

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أمس الثلاثاء أنها ستسمح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم من سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين في يومي الـ10 والـ17 من شباط الحالي.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن السماح بالدخول سيتم اعتباراً من الساعة التاسعة ولغاية الساعة الثامنة عشرة من اليومين المذكورين شرط حيازتهم على فحص “بي سي آر” نتيجته سلبية ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سورية وأن يخضعوا مجددا لفحص “بي سي آر” على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة اللبنانية.

 



وكالات