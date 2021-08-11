السفينة التي تعرَّضت لحريق في مرفأ اللاذقية ليست إيرانية

قال موقع "نور نيوز" الإيراني إن "بعض وسائل الإعلام ادّعى، بعد نشوب الحريق في إحدى السفن السورية في مرفأ اللاذقية، أن هذه السفينة إيرانية، وتعرّضت لعملية من جانب الكيان الصهيوني".



ولفت الموقع إلى أن "هذه السفينة ليست إيرانية، بل هي سورية، كما أنها خالية. ونشب فيها الحريق في أثناء عمليات التصليح".



وفي وقت سابق اليوم، أخمد عناصر فوج إطفاء اللاذقية ودائرة الدفاع المدني في شركة مرفأ اللاذقية حريقاً نشب في سفينة في أثناء عملية الصيانة التي تجري لها ضمن المرفأ.



وأدّى الحريق إلى إصابة عدد من العاملين في السفينة بضِيق تنفُّس، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق المدير العام لشركة المرفأ أمجد سليمان، الذي أوضح في تصريح لوكالة "سانا" أن "العمال تم إخراجهم من المستشفى بعد تقديم الأوكسجين والإجراءات الإسعافية المطلوبة إليهم".



وأكّد سليمان أن السفينة فارغة، وأمّت مرفأ اللاذقية بقصد الصيانة. وفي أثناء عمليات الصيانة، نشب فيها حريق محدود تم إخماده من جانب طاقم السفينة ودائرة الدفاع المدني في الشركة، وفوج إطفاء اللاذقية.